La musica nel cuore di Avellino | i concerti dai balconi di Piazza Libertà

Venerdì 26 settembre, a partire dalle 19.00, Piazza Libertà diventa un palcoscenico speciale: le esibizioni prenderanno vita dai balconi dei palazzi, regalando uno sguardo diverso e poetico sul centro di Avellino. Un modo semplice ma suggestivo per ritrovarsi insieme, al tramonto, con un calice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: musica - cuore

Olimpiadi del Cuore: risate con Conti e Panariello, la musica di Anna Tatangelo (in dolce attesa) e Fabrizio Moro

The Busking Contest 2025: musica di strada, talento e passione nel cuore del Tigullio

Sotto i portici, cena e musica in una notte d'estate nel cuore di Chieti

Napoli nel Cuore all'Auditorium Parco della Musica https://ift.tt/uxhdbek - X Vai su X

Quattro giorni di musica, festa e tradizione nel cuore di Napoli: dal 25 al 28 settembre, l'Arenella Fest trasforma Piazza Arenella in un grande palcoscenico sotto le stelle. Il programma - facebook.com Vai su Facebook

Il Duo Matteoli-Pardino chiude ad Avellino la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica - Appuntamento conclusivo per la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica, la rassegna itinerante di musica da camera, organizzata nella provincia di ... Come scrive napolivillage.com

Nel cuore di Avellino nasce Station Records, uno studio musicale dove le melodie hanno l’odore della strada - Nel cuore di Avellino, tra strade che raccontano storie vere e sogni scritti sui muri, nasce Station Records — uno studio musicale indipendente dove le barre prendono fuoco e le melodie hanno ... Si legge su corriereirpinia.it