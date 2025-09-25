La Muraglia di Ricci Il calcio e la politica | Matteo un fantasista

Il Muraglia calcio, gli amici di una vita, la Casa del Popolo che dista meno di cento metri dal campo da gioco. Poi il circolo giovanile Left, il giornalino del quartiere e gli anni delle superiori, quando frequentava l’istituto tecnico Bramante di Pesaro, dove è stato rappresentante di istituto, ma si è preso anche una bocciatura in terza superiore. È un Matteo Ricci inedito quello raccontato da chi con lui è cresciuto e gli è stato a fianco, mentre coltivava l’amore per la politica e si divideva tra battaglie studentesche e passione per il calcio. Basta fare un giro a Muraglia, da sempre zoccolo duro della sinistra cittadina, per percepire subito che gran parte del quartiere dove è cresciuto il candidato presidente del centrosinistra alle regionali fa il tifo per lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Muraglia di Ricci. Il calcio e la politica: "Matteo, un fantasista"

