«Perché Tommaso Labate è andato a lavorare a Mediaset, finendo per abbandonare la trasmissione di Rai Radio 2 che conduceva da sei anni, Non è un Paese per Giovani?», si chiedeva qualcuno durante la serata di presentazione dei palinsesti di Radio Rai, mercoledì 24 settembre all’ Auditorium. Il tema è interessante, così come le risposte avanzate dai presenti. Dopo il classico «ai soldi non si comanda», chiara allusione a «un’offerta di quelle che non si possono rifiutare», qualcuno ha sottolineato anche che «lui a La7 non ci vuole andare nemmeno sotto tortura, e lavorando al Corriere della sera dove il proprietario è Urbano Cairo ha trovato una buona scusa per non finire nella tivù del suo editore di carta». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La mission sinistrorsa di Labate a Mediaset e altre pillole