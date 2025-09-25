La mission antropologica Narrare per immagini

A dare il benvenuto, come anche a proclamare il ’nuovo alumno’ dell’ateneo, è stato il rettore Roberto Di Pietra, che ha introdotto il "maestro della rappresentazione antropologica della fotografia, autore di immagini iconiche che sopravvivono all’oblio nella memoria collettiva, una su tutte ’the afghan girl’. Viviano in un mondo - dice il rettore – che produce, condivide e consuma foto, eppure solo una piccola percentuale resta nella memoria. Oggi nell’abbondanza la rarità nasce dai contenuti: quelle di McCurry sono immagini che cristallizzano momenti della nostra storia. La sua è un’opera antropologica culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

