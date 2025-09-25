La Misericordia di Empoli elegge le cariche del nuovo magistrato | Pagliai confermato governatore
La Misericordia di Empoli ha eletto le cariche del nuovo Magistrato: l’organo che guiderà l’Arciconfraternita empolese per i prossimi cinque anni. Dopo le elezioni di domenica 14 settembre, nella serata di ieri martedì 23 settembre, Don Guido Engels, in veste di Presidente della commissione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La Misericordia di Empoli torna con “We care Empoli”: una serata di solidarietà e intrattenimento per celebrare 390 anni di impegno al servizio della comunità e sostenere la protezione civile
Pochi giorni alla terza edizione di “We care Empoli”. Solidarietà e intrattenimento in Piazza Farinata degli Uberti per sostenere la Protezione civile della Misericordia di Empoli
Misericordia di Empoli: la cena di beneficenza We Care Empoli sarà posticipata
Misericordia, nuovo Magistrato. Pagliai confermato governatore. Tutte le cariche assegnate - EMPOLI Francesco Pagliai, subentrato nel luglio del 2024 al dimissionario Pier Luigi Ciari, è stato confermato governatore della Misericordia.
Misericordia di Empoli, Pagliai confermato governatore. Novità per il camarlingo - La Misericordia di Empoli ha eletto le cariche del nuovo Magistrato: l’organo che guiderà l’Arciconfraternita empolese per i prossimi cinque anni. Segnala gonews.it