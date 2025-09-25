La mensa in un metro Ecco il frigorifero smart

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mensa aziendale ad alto contenuto tecnologico, che occupa solo un metro quadrato e si attiva con lo smartphone: è il frigoriferosmart’ che porta in ufficio piatti freschi, sani, bilanciati e Made in Italy. La soluzione in piena Food valley porta la firma di Foorban, la scaleup che ha dato vita a un nuovo modello di pausa pranzo per le aziende. E lo fa creando anchun e impatto sul territorio, con la creazione di un nuovo hub logistico. "Così rendiamo semplice mangiare sano", spiega Marco Mottolese, founder e ceo dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la mensa in un metro ecco il frigorifero smart

© Ilrestodelcarlino.it - La mensa in un metro . Ecco il frigorifero smart

In questa notizia si parla di: mensa - metro

La mensa in un metro . Ecco il frigorifero smart.

mensa metro frigorifero smartLa mensa in un metro . Ecco il frigorifero smart - Una mensa aziendale ad alto contenuto tecnologico, che occupa solo un metro quadrato e si attiva con lo smartphone: ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Mense aziendali addio: il futuro è lo smart locker, un frigo per gli ordini dei lavoratori - Negli uffici ci sarà un frigorifero intelligente, dove troveremo quello che abbiamo ordinato via app il giorno prima, confezionato in ... Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Mensa Metro Frigorifero Smart