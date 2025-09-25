La mensa in un metro Ecco il frigorifero smart
Una mensa aziendale ad alto contenuto tecnologico, che occupa solo un metro quadrato e si attiva con lo smartphone: è il frigorifero ’smart’ che porta in ufficio piatti freschi, sani, bilanciati e Made in Italy. La soluzione in piena Food valley porta la firma di Foorban, la scaleup che ha dato vita a un nuovo modello di pausa pranzo per le aziende. E lo fa creando anchun e impatto sul territorio, con la creazione di un nuovo hub logistico. "Così rendiamo semplice mangiare sano", spiega Marco Mottolese, founder e ceo dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mense aziendali addio: il futuro è lo smart locker, un frigo per gli ordini dei lavoratori - Negli uffici ci sarà un frigorifero intelligente, dove troveremo quello che abbiamo ordinato via app il giorno prima, confezionato in ... Lo riporta ilsole24ore.com