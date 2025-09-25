La Marina protegge la Flotilla nel rispetto del diritto internazionale Scrive Caffio

Formiche.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pronta reazione del nostro ministro della Difesa di fronte all’uso di droni di provenienza non identificata contro imbarcazioni e cittadini italiani facenti parte della Global sumud flotilla  trova fondamento nel diritto internazionale. L’invio della nave Fasan a protezione della vita e dei beni dei connazionali è infatti una misura basata sul diritto di ogni Paese a tutelare i propri cittadini all’estero, anche quando, come nel nostro caso, si trovino in acque internazionali. Si pensi all’attività che la Marina svolge da decenni nel Mediterraneo centrale a protezione dei nostri pescatori (la cosiddetta Vigilanza Pesca) e che ora fa parte dei compiti della missione Mediterraneo Sicuro che è assegnata proprio al Fasan. 🔗 Leggi su Formiche.net

la marina protegge la flotilla nel rispetto del diritto internazionale scrive caffio

© Formiche.net - La Marina protegge la Flotilla nel rispetto del diritto internazionale. Scrive Caffio

In questa notizia si parla di: marina - protegge

marina protegge flotilla rispettoAttacco alla Flotilla italiana. Fregata della Marina in appoggio - Crosetto invia una nave a protezione e oggi parla alla Camera ... Lo riporta msn.com

La Spagna invia nave della marina militare per proteggere la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza - Il governo spagnolo si unisce all'Italia nell'inviare mezzi navali per garantire la sicurezza degli attivisti europei diretti a Gaza. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marina Protegge Flotilla Rispetto