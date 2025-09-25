Un classico del thriller psicologico torna in una veste moderna per terrorizzare una nuova generazione di spettatori. 20th Century Studios ha annunciato l’arrivo de La Mano sulla Culla, una rivisitazione dell’omonimo film di culto degli anni ’90. Il film debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo 19 novembre, promettendo suspense e alta tensione. È già stato rilasciato il trailer ufficiale che anticipa le atmosfere inquietanti della pellicola. La trama: quando la fiducia diventa un incubo. La storia segue le vicende di Caitlin Morales, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, una ricca madre di periferia che decide di assumere una nuova tata di nome Polly Murphy, a cui presta il volto Maika Monroe. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - La Mano sulla Culla: il remake del thriller cult su Disney+