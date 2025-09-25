La Maceratese centra la prima vittoria Un guizzo di Ruani manda il Sora al tappeto
0 MACERATESE 1 (4-3-3): Laukzemis, Ferrari, Flaminio, Orazzo, Bassini, Lauria (24’ st Trotta), Pecchia, Casciano (43’ st Mellini), Vono (38’ st Marrale), Stampete (24’ st Bolo), Rao (17’ st Curatolo). A disp: Mutavcic, Ippoliti, Migliazza, Dini. All: Schettino. MACERATESE (4-3-3): Gagliardini, Ciattaglia, Mastrippolito, Lucero (44’ pt Morganti), Perini, Marchegiani, De Angelis, Ruani, Marras, Cirulli (18’ st Gagliardi), Neglia (18’ st Osorio Otero). A disp: Cusin, Vanzan, Sabattini, Papa, Pazzaglia, Ambrogi. All: Possanzini. Arbitro: Fresu di Sassari. Rete: 37’ st Ruani. Note: ammoniti Vono. Spettatori 700 circa di cui 100 circa da Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
