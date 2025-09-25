La M235 è una vera Bmw M? La prova della berlina sportiva da 300 Cv a trazione integrale
Al volante della versione più performante della rinnovata berlina a quattro porte. 2.0 turbo benzina "pepato", cambio doppia frizione sette rapporti e quattro ruote motrici per il modello d'accesso alla gamma Bmw M Motorsport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bmw Serie 2 Gran Coupé, i motori a confronto: 220 benzina, 220d diesel e la sportiva M235 - La Bmw Serie 2 Gran Coupé ha debuttato originariamente nel 2020 come controparte "a tre volumi" della compatta Serie 1 di generazione F40. Riporta gazzetta.it
BMW M235 Gran Coupé: 300 CV equilibrati, sicuri e facili da 60 mila euro - La BMW M235i Gran Coupé 2025 rappresenta l'evoluzione della Serie 2 con un design più maturo e deciso. Scrive automoto.it