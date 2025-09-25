La Luna e lo Sfuso | torna l’evento dedicato al vino di qualità

Lucca, 25 settembre 2025 – Venerdì 10 ottobre, dalle 19:30, l’ Agriturismo Alle Camelie di Pieve d i Compito (comune di Capannori) ospiterà la seconda edizione di “La Luna e lo Sfuso”, un evento dedicato al vino sfuso di qualità ideato dal giornalista e degustatore lucchese Fabio Pracchia insieme a un gruppo di appassionati e operatori del settore. Quest'anno la manifestazione entra anche nel calendario di “Aspettando Slow Beans” grazie alla collaborazione con Slow Food Lucca Compitese Orti Lucchesi. “Bere sfuso di qualità significa tornare alle origini del vino, coniugando gusto, ecologia e comunità” spiega Pracchia, sottolineando che “lo sfuso non è nostalgia né folklore: è un atto contemporaneo, che parla di sostenibilità, di economia condivisa e di cultura partecipata”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

