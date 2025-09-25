La Louisiana in Puglia | Piantagioni di cotone al posto dei pomodori

Nelle campagne del Foggiano 300 ettari di campi e una ventina di coltivatori: l’attività era scomparsa in Italia da oltre mezzo secolo. Il sogno del “cotone made in Italy” è nato durante la pandemia, con i trasporti paralizzati e le materie prime estere introvabili. 🔗 Leggi su Repubblica.it

