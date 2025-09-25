La lotta il coraggio e l’amore Con gli scatti di De Matteo
Un percorso di memoria collettiva: Amnesty International Italia e il fotografo Antonio De Matteo (foto) presentano la mostra fotografica La lotta, il coraggio e l’amore. Dodici storie di violenza di Stato. Nata nel 2024, l’esposizione racconta le vite di chi ha subito violenza da parte dello Stato e di chi, con determinazione, continua a cercare verità e giustizia. L’inaugurazione è in programma per domani, venerdì 26 settembre, alle 20.30 nella Sala Mics di via Milano, con un dibattito a cui parteciperanno Paolo Scaroni, tifoso bresciano sopravvissuto a un pestaggio da parte di agenti antisommossa, Maria Cristina Soldi, sorella di Andrea Soldi, Antonio De Matteo, fotografo autore della mostra, e una rappresentanza di Amnesty International Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
