La lotta di potere al famoso birrificio dopo la morte del padre fondatore tra fatti storici amori segreti e criminalità
A tre anni di distanza dalla fine di Peaky Blinders, il suo creatore, Steven Knight, torna con una serie che unisce intrighi di famiglia, criminalità e segreti, a partire da fatti realmente accaduti. La prima stagione di House of Guinness, composta da otto episodi su Netflix da oggi 25 settembre, è un riuscito mix tra elementi già noti ai fan della serie con Cillian Murphy. La follia agghiacciante di Ed Gein diventa serie: su Netflix il terzo capitolo di “Monster” X Leggi anche › “Blanca 3”: tra suore scomparse e un nuovo amico a 4 zampe ritorna la serie poliziesca di Rai 1 House of Guinness su Netflix: trama della serie, quanti episodi e cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: lotta - potere
Dietro il licenziamento di Horner la lotta di potere e anche i thailandesi lo hanno mollato (The Athletic)
La lotta per il potere a Tripoli e le incertezze di una Libia al bivio
Lotta di potere senza quartiere. Quel massacro dentro la chiesa
18 settembre, sciopero generale in Francia! Si tratta di un'ulteriore tappa nella mobilitazione contro l'austerità e il macronismo. Come Potere al Popolo supportiamo le lavoratrici e i lavoratori francesi in lotta! #bloquonstout #macrondestitution - X Vai su X
Il 16 settembre 1985, dopo una lotta di potere durata cinque mesi all’interno del consiglio di amministrazione con l’allora CEO John Sculley, Steve Jobs fu allontanato da Apple, la società che aveva co-fondato e che aveva contribuito a rendere iconica. Fu un - facebook.com Vai su Facebook