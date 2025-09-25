A tre anni di distanza dalla fine di Peaky Blinders, il suo creatore, Steven Knight, torna con una serie che unisce intrighi di famiglia, criminalità e segreti, a partire da fatti realmente accaduti. La prima stagione di House of Guinness, composta da otto episodi su Netflix da oggi 25 settembre, è un riuscito mix tra elementi già noti ai fan della serie con Cillian Murphy. La follia agghiacciante di Ed Gein diventa serie: su Netflix il terzo capitolo di “Monster” X Leggi anche › “Blanca 3”: tra suore scomparse e un nuovo amico a 4 zampe ritorna la serie poliziesca di Rai 1 House of Guinness su Netflix: trama della serie, quanti episodi e cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La lotta di potere al famoso birrificio dopo la morte del padre fondatore tra fatti storici, amori, segreti e criminalità