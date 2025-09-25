La Lions running al Parco Mille in corsa per i progetti di Special Olympics Team
Cinque o dieci chilometri, l’importante è esserci, per arrivare o superare i mille partecipanti. È l’obiettivo della quarta edizione della Lions running, “la gara più bella di sempre“, a cura del Lions club Lissone, in calendario per domenica 5 ottobre, al Parco di Monza, con ritrovo alle 8.30 alla Cascina San Fedele e partenza alle 9.30. L’evento di quest’anno è promosso anche da 4 distretti Lions Lombardia, con il patrocino della Regione, dei Comuni di Monza, Lissone della Reggia di Monza, Coni Lombardia, Confesercenti Milano e Special Olympics team Lombardia. Il ricavato verrà offetto ad Asd Silvia Tremolada Aps di Monza e alla Asd Polisportiva Sole di Lissone, impegnate per la promozione sportiva dei disabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
