la leon sfiora il colpaccio con il caldiero finisce 0 0

Gli attuali quattro punti in classifica sono forse un po’ pochini per quanto espresso dalla Leon in queste prime quattro giornate di Serie D. È una squadra che non perde d’accordo, ma che nemmeno vince e, lo sappiamo a memoria, nell’epoca della vittoria che vale tre e del pareggio che vale solo uno, alla lunga questa astinenza si fa sentire. Per ora non molto perché siamo all’inizio però, lo ripetiamo, il bottino non rende giustizia alle prestazioni della formazione di Vullo che anche ieri pomeriggio se l’è giocata alla grande con un’altra big del torneo come il Caldiero Terme, andando più volte vicina al gol e lasciandosi preferire ai veneti che a parte un’ottima partenza e a un finale in crescendo, spesso e volentieri hanno dovuto badare a difendersi dagli attacchi orange sventati dall’estremo difensore Zouaghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

