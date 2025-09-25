La legge sul salario minimo senza il salario minimo La truffa del governo ai lavoratori sempre più poveri
La legge c’era, l’avevano presentata le opposizioni a inizio legislatura per introdurre un salario minimo legale e f issare una soglia inderogabile di 9 euro lordi l’ora. Perché già allora 3,5 milioni di lavoratori italiani non raggiungevano quella cifra, sotto la quale la paga oraria diventa incompatibile con l’articolo 36 della Costituzione, come innumerevoli sentenze avevano già stabilito, anche applicando la direttiva Ue 20412022 che dice “almeno il 50% del salario medio”. Che in base ai dati Inps, in Italia è pari a 8,9 euro lordi l’ora. Ecco il perché di quei 9 euro, il minimo per poter definire legale il salario in un Paese che ha subito la peggiore perdita di salario reale tra quelli Ocse, dove 5 milioni di lavoratori non arrivano a fine mese e il 9 per cento di quelli a tempo pieno vive già sotto la soglia di povertà, in aumento rispetto all’anno precedente e più del doppio rispetto al 3,7% della Germania, dove il salario minimo legale esiste, è stato elevato a 13 euro l’ora e si ragiona di alzarlo a 15. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
