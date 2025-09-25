La Lega serra le file per le Regionali | nominati sei nuovi commissari in Capitanata

Foggiatoday.it | 25 set 2025

Sono sei i nuovi commissari della Lega nominati in provincia di Foggia per rafforzare la presenza del partito sul territorio. Il commissario regionale della Lega Puglia per Salvini Premier, senatore Roberto Marti, insieme all’onorevole Salvatore Marcello di Mattina, responsabile della campagna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

