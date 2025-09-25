L’AKA Arezzo brilla all’Open di Slovenia | cinque medaglie e secondo posto per la Toscana
Un avvio di stagione internazionale ricco di soddisfazioni per l’A.K.A. – Accademia Karate Arezzo. Tredici atleti della società guidata dal Maestro Enzo Bertocci hanno indossato i colori della Toscana all’Open di Slovenia 2025 di Kranj, confrontandosi con oltre ottocento coetanei provenienti da tutta Europa. Il bilancio finale parla chiaro: due ori, due argenti, un bronzo e numerosi piazzamenti di rilievo che hanno contribuito al prestigioso secondo posto della rappresentativa regionale, alle spalle dei padroni di casa sloveni e davanti a Croazia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - brilla
Arezzo Nuoto brilla ai Regionali Esordienti A: pioggia di medaglie al femminile
Cefalù brilla alle Ponyadi Kep di Arezzo: medaglie d'argento per Alessandro Coco in sella a Sally
Brilla l'Atalanta U23. L'Arezzo passa a Pontedera, ok Pro Vercelli e Cittadella
Il caso della 14enne di Arezzo che brilla nella pallavolo ma... - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo Nuoto brilla ai Regionali Esordienti A: pioggia di medaglie al femminile - Tante le soddisfazioni per i giovani talenti aretini Arezzo, 9 luglio 2025 - Lo riporta lanazione.it