L’AKA Arezzo brilla all’Open di Slovenia | cinque medaglie e secondo posto per la Toscana

Un avvio di stagione internazionale ricco di soddisfazioni per l'A.K.A. – Accademia Karate Arezzo. Tredici atleti della società guidata dal Maestro Enzo Bertocci hanno indossato i colori della Toscana all'Open di Slovenia 2025 di Kranj, confrontandosi con oltre ottocento coetanei provenienti da tutta Europa. Il bilancio finale parla chiaro: due ori, due argenti, un bronzo e numerosi piazzamenti di rilievo che hanno contribuito al prestigioso secondo posto della rappresentativa regionale, alle spalle dei padroni di casa sloveni e davanti a Croazia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia.

