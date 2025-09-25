La Juvecaserta fa il suo esordio al PalaPiccolo regalo ai tifosi targato ' Ble'

Torna il grande basket al PalaPiccolo e Ble Srl risponde presente! In occasione della prima partita casalinga di campionato della Juvecaserta 2021, che domenica 28 settembre alle 18 sarà opposta alla General Contractor Jesi, l’azienda casertana ricoprirà il ruolo di Match Sponsor, curando alcune. 🔗 Leggi su Casertanews.it

JUVECASERTA. Vince 79-74 il derby a Nocera e conquista i primi due punti - CASERTA (giuseppe carusone) – La Paperdì non fallisce l'esordio in campionato, vince il derby in trasferta a Nocera e porta a casa i primi 2 punti in un palazzetto arroventato sia per l'afa sia per ...

