La Juve ha deciso serve un centrocampista a gennaio E l' identikit porta in Arabia

A Tudor servono risorse in mezzo per mantenere la stessa intensità. Piacciono Milinkovic-Savic e Kessié. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve ha deciso, serve un centrocampista a gennaio. E l'identikit porta in Arabia...

Rugani Juve: il difensore ha deciso! Ha questo desiderio per il suo futuro: la sua scelta può cambiare i piani difensivi della Vecchia Signora. Le ultimissime

Rashford Juve, il Manchester United ha già deciso! Importanti novità sul futuro dell’attaccante inglese: ecco la possibile destinazione. Ultime

Leoni Juve, il difensore esce allo scoperto e spiazza tutti: «Futuro? Ho già deciso, ecco cosa farò». Le dichiarazioni non lasciano dubbi

Agresti (Gazzetta): "Tudor ha deciso di puntare su Vlahovic senza pensare al contratto" - Stefano Agresti si è occupato del momento positivo di Vlahovic in bianconero. Secondo tuttojuve.com

Thuram Juve diventa un caso? Doveva riposare con il Verona ma Tudor l’ha schierato ancora titolare. Il motivo dietro questa decisione - Thuram Juve, l’analisi di Tuttosport: il tecnico non si è fidato delle alternative e lo ha schierato, ma il mediano ha pagato le fatiche ravvicinate Alla fine, ha prevalso la linea della continuità, m ... Lo riporta juventusnews24.com