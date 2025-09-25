La Jugoslavia aveva anticipato quasi tutto, anche la Russia di Putin.

Livia Chiriatti è nata nel 1995, ha festeggiato i suoi trent’anni mentre commemoravamo i trent’anni da Srebrenica – a dicembre toccherà agli accordi di Dayton, e si ripenserà a come possono finire le guerre e le carneficine, male, purché intanto finiscano. Ieri qui, nella “Fogliata di libri”, Chiriatti ha recensito con limpida naturalezza l’ultimo romanzo di Elvira Mujcic, La stagione che non c’era (Guanda). La stagione era quella del 1990, Mujci? aveva dieci anni, appena meno della bambina Eliza del suo racconto. Stavo pensandoci anch’io. Ho ascoltato Mujcic in più occasioni, legate alla sua vita di scrittrice italiana nata a Srebrenica e ai suoi pensieri sulle lingue, sulle appartenenze e le disappartenenze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

