La Guinea e il referendum che approva la nuova Costituzione

Con l'89 per cento dei voti a favore, la Guinea ha approvato, con un referendum, una nuova costituzione. Essa segna la fine ufficiale della transizione avviata dopo il colpo di stato del 2021. Ma dietro l'apparente consolidamento democratico si profila il rafforzamento del potere personale del colonnello Mamadi Doumbouya. C'è stata una partecipazione massiccia, nonostante il boicottaggio. Il 21 settembre quasi nove elettori su dieci hanno detto sì alla nuova costituzione, con un'affluenza dichiarata dell'86 per cento. Dati che il ministro dell'amministrazione territoriale, Ibrahima Kalil Condé, ha definito prova di un voto "tranquillo, sicuro e trasparente".

Guinea, aperti i seggi per il referendum costituzionale

