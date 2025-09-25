La guerra oggi è il nostro ‘trauma vicario’ | così le immagini ci cambiano anche psicologicamente

Assistiamo da troppo tempo all’espressione più bassa della natura umana e del suo incerto equilibrio psichico. I temi di guerra sono purtroppo molto presenti nella nostra vita oggi, per noi che abbiamo goduto di decenni di relativa pace e stabilità. Siamo letteralmente investiti da notizie che arrivano da tutti i canali informativi, ufficiali e non ufficiali, spesso senza filtri. La continua esposizione alle informazioni più terribili ci rende soggetti a quello che viene chiamato trauma vicario, cioè il coinvolgimento empatico con le vittime dirette dei traumi. Coinvolgimento che porta allo sviluppo di sintomi post traumatici che possono manifestarsi indistintamente attraverso una grande sensibilità, o attraverso forme di anestesia emotiva e di cinismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

