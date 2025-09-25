La guerra a Gaza in diretta Global Sumud Flotilla | Governi avvertono i partecipanti di imminente attacco di Israele
Le ultime notizie sulla guerra a Gaza dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: la Global Sumud Flotilla ha fatto sapere che i governi hanno avvertito i partecipanti di "imminente attacco" da parte dello stato ebraico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: guerra - gaza
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Meloni definisce "pericolosa e irresponsabile" la missione della Global Sumud Flotilla: "Condanno quanto accaduto stanotte. Però ribadisco che non c'è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano e le autorità pr - X Vai su X
Anche Zi Peppe è per la pace a Gaza….ma contro gli imbecilli in Italia… #catellomaresca #napoli #milano #guerra #gaza #follia #pace #speranza - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Israele, Trump ai leader arabi: Israele non annetterà la Cisgiordania; Gaza, almeno 73 morti per raid Idf. Trump a leader arabi: Israele non annetterà Cisgiordania; Gaza, Sumud Flotilla sotto attacco: governi avvertono i partecipanti di imminente attacco israeliano. Meloni: Richiamo alla responsabilità.
La guerra a Gaza in diretta, Global Sumud Flotilla: “Governi avvertono i partecipanti di imminente attacco di Israele” - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: la Global Sumud Flotilla ha fatto sapere ... Lo riporta fanpage.it
Guerra Israele, attacco a Flotilla per Gaza: Italia invia fregata a protezione. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, attacco a Flotilla per Gaza: Italia invia fregata a protezione. tg24.sky.it scrive