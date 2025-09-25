La Guardia di Finanza di Capitanata festeggia San Matteo e celebra il suo patrono
La Guardia di Finanza di Foggia celebra il suo patrono: nella mattinata di ieri, 24 settembre, presso il Santuario di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis, ha avuto luogo la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa liturgica di San Matteo. Alla messa, officiata da Padre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
Finanza, cambio della guardia. Il tenente Gallo al posto di Giannini
Firenze, Guardia di Finanza: Generale Salsano lascia comando Provinciale per incarico alla Scuola Superiore di Polizia Economico finanziaria
Oggi ricorre la Festa di San Matteo, Apostolo e Patrono della Guardia di Finanza. #NoiconVoi - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno dalla $GuardiadiFinanza $LeCastella $Crotone $NoiconVoi - X Vai su X
San Matteo, il patrono della Guardia di Finanza che si festeggia il 21 settembre - Dal banco delle tasse al Vangelo: la vita di San Matteo apostolo ed evangelista che lasciò tutto per seguire Gesù. Secondo laquilablog.it
Guardia di finanza in festa. Celebrato San Matteo - La Guardia di Finanza di Ascoli ha celebrato ieri mattina il proprio patrono, San Matteo apostolo ed evangelista, con ... Come scrive msn.com