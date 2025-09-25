La Guardia di Finanza di Capitanata festeggia San Matteo e celebra il suo patrono

La Guardia di Finanza di Foggia celebra il suo patrono: nella mattinata di ieri, 24 settembre, presso il Santuario di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis, ha avuto luogo la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa liturgica di San Matteo.

