La grandinata che ha devastato le risaie novaresi Coldiretti | Danni fino al 100%

Novaratoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La violenta grandinata che si è abbattuta su alcuni comuni del novarese nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, ha colpito anche le risaie, provocando, in alcuni casi, danni ingenti.A denunciare la situazione è la Coldiretti Novara-Vco, che riferisce che la grandine ha colpito in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grandinata - devastato

Cerca Video su questo argomento: Grandinata Ha Devastato Risaie