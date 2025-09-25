La grandinata che ha devastato le risaie novaresi Coldiretti | Danni fino al 100%
La violenta grandinata che si è abbattuta su alcuni comuni del novarese nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, ha colpito anche le risaie, provocando, in alcuni casi, danni ingenti.A denunciare la situazione è la Coldiretti Novara-Vco, che riferisce che la grandine ha colpito in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Grandinata devastante anche nel Canavese dove si registrano parecchi danni. Pavone Canavese, Piemonte. Foto di: Cesare Damonte #grandine #canavese - facebook.com Vai su Facebook