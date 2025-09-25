La grande lezione etica di Claudia Cardinale Il ricordo di Ciccotti

Anche Claudia Cardinale (1938-2025) è andata in cielo. Ma rimane con noi tramite i suoi indimenticabili personaggi, che sono donne volitive, romantiche, indipendenti, forti, ossia autentiche persone, sia provenienti dal popolo (la decisa ma impotente, contro la mafia, Rosa Nicolosi del Giorno della civetta ), sia educatamente destinate ad entrare nel mondo della nobiltà siciliana del secondo Ottocento (Angelica Sedara del Gattopardo ); o ragazze sfortunate, del ceto medio, anni Sessanta (Aida in La ragazza con la valigia ). Personaggi che, dalla commedia (la poetica e dolce Carmelina dei Soliti ignoti ), al film esistenzialista (una gentile “musa” in Otto 12 ), al film drammatico ( Il giorno della civetta, I guappi, La tenda rossa, La pelle ), al film psicologico-detective ( Un maledetto imbroglio ), allo psicologico-sentimentale ( La ragazza con la valigia ) al western ( C’era una volta il west ) sono fissati nelle nostre cineteche mentali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La grande lezione etica di Claudia Cardinale. Il ricordo di Ciccotti

In questa notizia si parla di: grande - lezione

Star wars rivive la lezione più grande di luke skywalker nel LEGO special

La vittoria di Sinner è una grande lezione

"L’amore incondizionato di Leo è una grande lezione di vita"

Grande energia nella prima lezione di difesa personale! Ti aspettiamo domani per la prossima lezione. Prossimi appuntamenti ? Domani 25 settembre ? 30 settembre ? 9 ottobre Ore 17:30 – 19:30 Centro Commerciale Gli Archi – Cassino L’as - facebook.com Vai su Facebook

.@OzzyOsbourne: @genesimmons racconta la più grande lezione di vita imparata dal Principe delle Tenebre Il bassista dei @kiss: "È rimasto sempre sé stesso nonostante il successo. Ti trattava come se fosse il tuo vicino di casa" #OzzyOsbourne #KISS - X Vai su X

Acerbi gol e scudetto, Claudia Scarpari: "Grande lezione di vita..." - "Hai brillato di una luce speciale e questo l’ha visto tutta Italia, ma l’impegno e dedizione che metti ogni giorno è ciò che più mi colpisce. Come scrive tuttosport.com