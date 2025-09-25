La grande lezione etica di Claudia Cardinale Il ricordo di Ciccotti

Anche Claudia Cardinale (1938-2025) è andata in cielo. Ma rimane con noi tramite i suoi indimenticabili personaggi, che sono donne volitive, romantiche, indipendenti, forti, ossia autentiche persone, sia provenienti dal popolo (la decisa ma impotente, contro la mafia, Rosa Nicolosi del Giorno della civetta ), sia educatamente destinate ad entrare nel mondo della nobiltà siciliana del secondo Ottocento (Angelica Sedara del Gattopardo ); o ragazze sfortunate, del ceto medio, anni Sessanta (Aida in La ragazza con la valigia ). Personaggi che, dalla commedia (la poetica e dolce Carmelina dei Soliti ignoti ), al film esistenzialista (una gentile “musa” in Otto 12 ), al film drammatico ( Il giorno della civetta, I guappi, La tenda rossa, La pelle ), al film psicologico-detective ( Un maledetto imbroglio ), allo psicologico-sentimentale ( La ragazza con la valigia ) al western ( C’era una volta il west ) sono fissati nelle nostre cineteche mentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

