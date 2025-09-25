La gaffe del senatore Berrino | Con Giorgia amici dal Fronte della gioventù Ma poi rettifica

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parlamentare di FdI ha inviato due versioni di un comunicato per festeggiare il “compleanno” del governo Meloni, rivendicando la sua formazione nel movimento giovanile del Msi, precedente alla svolta di Fiuggi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

