La Fura dels Baus ritorno a Milano | Il nostro teatro è adrenalina pura

25 set 2025

Sembra una bolgia umana. Coperta di fango. Che sale da qualche angolo buio della terra. Anime (s)perse, dalle movenze animali. Desiderose di abbracci. Dettaglio che già in sé un filo infastidisce. E siamo solo all’inizio. "Ci sono spettatori che si allontanano o che addirittura se ne vanno. Poi magari rientrano, si ricordano di aver pagato il biglietto. Ma allora si piazzano in un angolo, attaccati alle pareti. Sperando che questo li protegga dall’essere coinvolti". Così racconta Carlus Padrissa. A conferma di come La Fura dels Baus non abbia ancora perso la sua capacità di disturbare. Il suo spirito anticonformista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

