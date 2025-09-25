Lunedì 29 settembre 2025 Spinta dal desiderio di ricomporre i pezzi della sua famiglia, Hatice si presenta alla villa di Suat con un obiettivo preciso: riportare Sirin a casa. Nonostante Enver le avesse sconsigliato di agire, la donna decide di seguire il suo istinto materno. Quando Sirin si trova faccia a faccia con Hatice, accetta di tornare con lei, ma il ritorno non segna affatto una tregua. Appena varcata la soglia di casa, la ragazza riaccende le tensioni sopite, facendo esplodere nuovamente i conflitti familiari e riportando alla luce vecchie ferite mai rimarginate. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

La forza di una donna trame dal 29 Settembre al 4 Ottobre 2025: Sarp e Bahar si incontrano!