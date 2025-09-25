la forza di una donna anticipazioni 26 settembre 2025

Piril si presenta a casa di Hatice ed Enver con il volto teso e lo sguardo carico di dolore. Nonostante l’imbarazzo e la delicatezza della situazione, trova il coraggio di rivelare una verità sconvolgente: Sirin ha avuto una relazione non solo con suo marito, ma anche con suo padre. Le parole di Piril cadono come macigni, lasciando Hatice senza fiato e gettando Enver in uno stato di profonda prostrazione. L’uomo, già provato dalle continue delusioni legate alla figlia, non regge l’ennesimo colpo: il dolore lo travolge e ha un malore, lasciando Hatice in preda al panico. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

