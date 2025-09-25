La Folgore capolista vince anche a Voghera

La capolista se ne va. In attesa di ChievoVerona-Virtus CiseranoBergamo, il posticipo del turno infrasettimanale in programma oggi pomeriggio, la Folgore Caratese allunga a +4 sulla più immediata inseguitrice Milan Futuro bloccata sullo 0-0 dalla CasateseMerate. La Folgore invece fa quello che sa fare benissimo, vincere e si ripete anche a Voghera incamerando il quarto successo consecutivo. Questa volta c’è il marchio di Filippo Campani che con un destro di rara precisione conclude un’azione partita da destra da Muzio, velo di Forchignone e la conclusione vincente del match-winner, imprendibile per l’estremo difensore della Vogherese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

