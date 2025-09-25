La Flottilla ignora Roma | il governo italiano aveva offerto una soluzione sicura ma prevalgono gli ordini di Hamas
La vicenda della Global Sumud Flotilla si sta trasformando in un caso politico e diplomatico che va ben oltre la consegna di aiuti umanitari a Gaza. Nonostante i ripetuti avvertimenti delle intelligence occidentali, compresa quella italiana, e l’impegno diretto di Palazzo Chigi per garantire una via d’uscita sicura, gli organizzatori hanno scelto di proseguire la missione verso la Striscia. Una decisione che dimostra, più che lo slancio umanitario, l’obbedienza a una precisa agenda politica dettata dai finanziatori della Flottilla: Hamas. Nelle ultime ore almeno tre agenzie di intelligence – italiana, europea e mediorientale – hanno avvertito che entro 48 ore potrebbero esserci nuovi attacchi israeliani, anche più intensi di quelli avvenuti tra il 23 e il 24 settembre. 🔗 Leggi su Panorama.it
La flotta che ignora chi soffre a Gaza di Beny Raccah Tutti i media ti parlano della Global Sumud Flotilla e la descrivono come un atto di coraggio. Ti mostrano gente comune che spontaneamente porta del cibo verso i punti di raccolta della flottilla. Ci sono a - facebook.com Vai su Facebook
La Flottilla ignora Roma: il governo italiano aveva offerto una soluzione sicura, ma prevalgono gli ordini di Hamas - A prevalere sugli accordi diplomatici sono le direttive imposte da Hamas ... Scrive panorama.it
Gli studenti occupano l’istituto Rossellini a Roma in solidarietà con la Flotilla: “Israele un pericolo per l’umanità, governo italiano complice” - Occupazione al Rossellini: studenti del movimento Osa scendono in campo per Gaza, accusano Israele di genocidio e governo italiano di complicità. Come scrive blitzquotidiano.it