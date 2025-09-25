La vicenda della Global Sumud Flotilla si sta trasformando in un caso politico e diplomatico che va ben oltre la consegna di aiuti umanitari a Gaza. Nonostante i ripetuti avvertimenti delle intelligence occidentali, compresa quella italiana, e l’impegno diretto di Palazzo Chigi per garantire una via d’uscita sicura, gli organizzatori hanno scelto di proseguire la missione verso la Striscia. Una decisione che dimostra, più che lo slancio umanitario, l’obbedienza a una precisa agenda politica dettata dai finanziatori della Flottilla: Hamas. Nelle ultime ore almeno tre agenzie di intelligence – italiana, europea e mediorientale – hanno avvertito che entro 48 ore potrebbero esserci nuovi attacchi israeliani, anche più intensi di quelli avvenuti tra il 23 e il 24 settembre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Flottilla ignora Roma: il governo italiano aveva offerto una soluzione sicura, ma prevalgono gli ordini di Hamas