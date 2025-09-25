La Flotilla rifiuta la proposta di Meloni | Non consegneremo gli aiuti a Cipro l' obiettivo è rompere l' assedio a Gaza

La Global Sumud Flotilla rifiuta la proposta del governo italiano e comunica che non consegnerà gli aiuti a Cipro come ha chiesto ieri sera la presidente del consiglio Giorgia Meloni a margine dei lavori dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. La delegazione italiana del Global Movement to. 🔗 Leggi su Today.it

La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo: “Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza”

Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. Ira di Israele | I politici italiani a bordo: "Va spezzato il blocco navale"

La Global Sumud Flotilla rifiuta la proposta del governo italiano di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme: "La nostra missione rimane fedele al suo obiettivo originario di romp - X Vai su X

