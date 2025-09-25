La Flotilla rifiuta la proposta di invio di aiuti a Cipro | Andremo fino a Gaza | Times | La Uefa valuta la sospensione di Israele da Mondiali e competizioni europee
Tel Aviv: "La Flotilla così favorisce Hamas, non consentiremo la violazione di un legittimo blocco navale". Netanyahu è atteso a New York per parlare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rifiuta
Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario”
La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo: “Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza”
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. Ira di Israele | I politici italiani a bordo: "Va spezzato il blocco navale"
La delegazione italiana della #Flotilla rifiuta la proposta di mediazione italiana, ossia la consegna degli aiuti a #Cipro. "Vogliamo rompere l'assedio". Ma ora le navi rischiano grossissimo - X Vai su X
USB Sicilia equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla in partenza dai porti siciliani. Iniziative e cortei il 3 e 4 settembre in Sicilia Dopo aver bloccato i porti e gli aeroporti, rifiutato di lavorare nel campo della ricerca che collabora con Israele, proclamato sci - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Flotilla dice 'no' a proposta Italia su aiuti a Cipro. Israele: "E' provocazione" - Minacce israeliane ci hanno unito ancora di più, ora dritti a Gaza' ... Si legge su adnkronos.com
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro: «Continuiamo diretti fino a Gaza, Israele non ci spaventa». Tel Aviv: così favorite Hamas - «Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di ... Secondo ilmessaggero.it