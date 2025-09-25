La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo | Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza

Niente cambio di programma. La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, comunica alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta mercoledì su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme. Il no secco arriva dopo le parole di Giorgia Meloni che ha attaccato l'iniziativa umanitaria definendola "pericolosa e irresponsabile" e solo finalizzata "a creare problemi al governo", chiedendo agli attivisti di fermarsi a Cipro.

