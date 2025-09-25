La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo | Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente cambio di programma. La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, comunica alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta mercoledì su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme. Il no secco arriva dopo le parole di Giorgia Meloni che ha attaccato l’iniziativa umanitaria definendola “pericolosa e irresponsabile” e solo finalizzata “a creare problemi al governo”, chiedendo agli attivisti di fermarsi a Cipro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a cirpo obiettivo rimane rompere l8217assedio e consegnare gli aiuti a gaza

© Ilfattoquotidiano.it - La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo: “Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza”

In questa notizia si parla di: flotilla - rifiuta

Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario”

Flotilla di Gaza, ecco chi sono i 4 parlamentari di sinistra che saliranno a bordo - Dopo giorni di insinuazioni e mezze frasi, l'opposizione ha annunciato che quattro suoi parlamentari saranno a bordo delle navi della flotilla che tenteranno di raggiungere Gaza. Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Rifiuta Proposta Fermarsi