La Flotilla rifiuta la mediazione di Meloni | Andremo avanti Israele non ci intimidisce

Mediazione rifiutata. La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha comunicato alle autorità italiane “di non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza”. La missione non cambia e l’obiettivo è sempre quello di “rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza”. Allo stesso tempo, la Global Sumud Flotilla riporta informazioni di intelligence che “indicano che è probabile che Israele intensifichi gli attacchi violenti contro la flottiglia entro le prossime 48 ore”, utilizzando anche armi che potrebbero “affondare, ferire eo uccidere i partecipanti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

