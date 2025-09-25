La Flotilla diffida Meloni Tajani Crosetto e ambasciatori italiani Sulle navi della marina | Bene ma non siamo ingenui | Italia ha sempre cooperato con Israele

Dopo il rifiuto da parte del comitato direttivo della Global sumud flotilla, che ha comunicato al governo Meloni di non aver accettato la proposta sullo sbarco degli aiuti a Cipro, gli attivisti hanno convocato una conferenza stampa "d'urgenza" e diffidato la presidente del Consglio, i ministri. 🔗 Leggi su Today.it

flotilla diffida meloni tajaniFlotilla, il team legale diffida il governo: «Tuteli l’incolumità di chi è a bordo» - L’atto è stato inviato alla presidente del Consiglio Meloni, al ministro della Difesa Crosetto e al suo collega degli Esteri Tajani, insieme all’ambasciatrice italiana a Cipro e ai suoi omologhi in Eg ... editorialedomani.it scrive

Meloni: 'Flotilla pericolosa e irresponsabile, viene usata contro il governo' - La presidente del Consiglio da New York: 'Non c'è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra. Da ansa.it

