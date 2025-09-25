la flotilla degli equivoci

Partita con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza, la Flotilla ha smarrito la sua ragione lungo la navigazione. È diventata una sfida tutta interna alla politica italiana. Ha subito attacchi di droni di dubbia provenienza. Il ministro Crosetto ha mandato una fregata di supporto per monitorare la sicurezza del naviglio. Se la sfida iniziale era la consegna degli aiuti, ora la sfida è premere sul governo italiano perché segua Parigi e Londra nel riconoscere lo Stato palestinese, ancora da costruire. Meloni resiste e a buone ragioni per farlo, insieme a Berlino. Ragioni che non hanno molto a che fare con la memoria dell’Olocausto e delle leggi razziali, ma molto con la realpolitik dell’oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

