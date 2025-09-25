La Flotilla arriverà a Gaza o si fermerà a Cipro?

Arriverà a Gaza o si fermerà a Cipro? Arriverà a Gaza / Consegnerà gli aiuti a Cipro

È partita la Global Flotilla verso Gaza. È un’iniziativa inutile perché non arriverà a destinazione essendoci una guerra in corso, dalla Flotilla vengono cacciati i giornalisti, non si sa chi la finanzi e soprattutto vari suoi componenti hanno legami documentati con - facebook.com Vai su Facebook

Global Flotilla, quattro parlamentari italiani a bordo: chi sono i politici, cos'è la missione e qual è il suo obiettivo - Le parole di Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5s «Annuncio che con noi partirà l'eurodeputata di ... Come scrive leggo.it

Il piano di Israele per fermare la ‘Global Sumud Flotilla’ a Gaza: “Attivisti arrestati come terroristi” - Roma, 1 settembre 2025 – All’indomani della partenza della ‘Global Sumud Flotilla’ dai porti di Barcellona e Genova, Israle ha un piano per bloccare l’arrivo delle navi a Gaza. Da quotidiano.net