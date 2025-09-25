La Flotilla arriverà a Gaza o si fermerà a Cipro?

Liberoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Arriverà a Gaza","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Consegnerà gli aiuti a Cipro","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la flotilla arriver224 a gaza o si fermer224 a cipro

© Liberoquotidiano.it - La Flotilla arriverà a Gaza o si fermerà a Cipro?

In questa notizia si parla di: flotilla - arriver

Global Flotilla, quattro parlamentari italiani a bordo: chi sono i politici, cos'è la missione e qual è il suo obiettivo - Le parole di Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5s «Annuncio che con noi partirà l'eurodeputata di ... Come scrive leggo.it

Il piano di Israele per fermare la ‘Global Sumud Flotilla’ a Gaza: “Attivisti arrestati come terroristi” - Roma, 1 settembre 2025 – All’indomani della partenza della ‘Global Sumud Flotilla’ dai porti di Barcellona e Genova, Israle ha un piano per bloccare l’arrivo delle navi a Gaza. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Arriver224 Gaza Fermer224