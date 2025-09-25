La Fiorida brilla con Il Bitto e Le Stelle in mostra l' enogastronomia e il territorio
Serata di gala a Mantello per "Il Bitto e Le Stelle", l’evento con cui ogni anno La Fiorida celebra l’incontro tra il Bitto Dop, re dei formaggi d’alpeggio, le eccellenze valtellinesi e la creatività di chef stellati italiani. Giunto alla decima edizione, il prestigioso appuntamento ha segnato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: fiorida - brilla
Il Bitto e le Stelle: quando il gusto incontra l’alta cucina - Tradizione, territorio e stelle della cucina per celebrare il formaggio simbolo della Valtellina ... Come scrive varesenoi.it