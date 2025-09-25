Il Monza diventa americano. La società passa nelle mani di Beckett Layne Ventures, società guidata da Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Fininvest vende le sue quote per circa 45 milioni di euro mentre Adriano Galliani potrebbe tornare al Milan. La cessione. C’è il closing per la cessione dell’80% delle quote del club brianzolo, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Il tutto per una valutazione complessiva pari a 45 milioni di euro. Leggi anche Galliani, dalla lite con Barbara all'addio-choc al Milan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Fininvest cede il Monza agli americani per 45 milioni e Galliani sogna il ritorno al Milan