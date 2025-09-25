La fine di un’era | la famiglia Berlusconi saluta ufficialmente il calcio

Con il passaggio del Monza al fondo americano, si chiude definitivamente un capitolo di storia: la famiglia Berlusconi lascia i calcio.

