Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte nonché ex sottosegretario alla Cultura Vittorio, ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il padre “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Lo ha confermato, interpellato dall’ Ansa, lo stesso Vittorio Sgarbi. La prima udienza sarebbe fissata per il prossimo 28 ottobre. Il critico d’arte, così come raccontato in passato anche dalla stessa figlia, ha vissuto un periodo molto difficile a causa della depressione che lo ha costretto anche a un lungo ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma. Sgarbi, che è sindaco di Arpino, da mesi non si fa vedere nel comune in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La figlia di Vittorio Sgarbi chiede un amministratore di sostegno per il padre: “Non è più in grado di seguire i propri interessi”

