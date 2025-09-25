La figlia di Vittorio Sgarbi chiede il sostengo per suo padre lui ribatte | La mantengo io e vuole di più

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per suo padre perché non sarebbe più "in grado di seguire i suoi interessi". La replica dell'ex sottosegretario alla Cultura: "Mi opporrò alla sua iniziativa giudiziaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La figlia chiede amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi

