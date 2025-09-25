La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini compie 5 anni | il ricordo del giorno del parto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano i 5 anni della figlia Mia condividendo sui social un tenero video risalente al 25 settembre 2020, giorno della sua nascita. Il filmato, ricco di emozione, mostra alcuni momenti prima del parto: un ricordo speciale che ha commosso i fan e celebrato un legame familiare profondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

