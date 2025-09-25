La figlia di Claudia Cardinale | E’ sempre stata un’avventuriera indomabile
Un anno e mezzo fa Cinecittà aveva reso omaggio a Claudia Cardinale, con una rassegna al Moma di New York, il restauro di alcuni suoi film e un libro curato dalla figlia Claudia, avuta con il regista Pasquale Squitieri, dal titolo “Claudia Cardinale, l’indomabile”. Claudia Squitieri per quel libro ha fatto un lungo lavoro di ricerca sulla madre, sulla sua vita privata e professionale, con oltre 65 anni di carriera con grandi registi, nonostante avesse iniziato a recitare quasi per caso. Un modo di avvicinarsi ancora di più a lei, come aveva raccontato presentandolo: “Io sono la figlia di un grande atto di indomabilità, che fu il momento quando incontrò mio padre”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
