La Fiera si prepara per il Ttg oltre il 50% di nuovi buyer E Pistoletto porta a Rimini il Terzo Paradiso
Archiviata un’estate che ha riscritto le abitudini di viaggio, dall’8 al 10 ottobre la Fiera di Rimini diventa il luogo dove il turismo si dà appuntamento per riflettere, incontrare i mercati e disegnare gli scenari del futuro. È il momento di Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Turismo protagonista in Fiera dall'8 al 10 ottobre con TTG e InOut - Dall’8 al 10 ottobre la Fiera di Rimini ospita le nuove edizioni del TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, le manifestazioni di riferimento per la promozione del turismo mondiale ... Lo riporta msn.com
Turismo e ospitalità: Rimini apre le porte alla 62ª edizione di TTG - Focus su hotel smart, ristorazione esperienziale e trend di viaggio, con oltre il 50% di nuovi buyer rispetto al 2024 ... Si legge su msn.com