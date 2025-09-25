La Fiera si prepara per il Ttg oltre il 50% di nuovi buyer E Pistoletto porta a Rimini il Terzo Paradiso

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata un’estate che ha riscritto le abitudini di viaggio, dall’8 al 10 ottobre la Fiera di Rimini diventa il luogo dove il turismo si dà appuntamento per riflettere, incontrare i mercati e disegnare gli scenari del futuro. È il momento di Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiera - prepara

Fiera del formaggio di Fossa, un tesoro sottoterra. Sogliano prepara l’edizione numero 50

Arezzo si prepara per il ritorno della storica Fiera del Mestolo

Fiera Campionaria al via, Senigallia si prepara ad accogliere le "Marche produttive" e migliaia di visitatori

fiera prepara ttg oltrePistoletto in fiera al Ttg. L’arte incontra i viaggi con lo sguardo al domani - Il pittore e scultore biellese, candidato al Nobel per la Pace, porta il suo "Terzo Paradiso" all’apertura dell’8 ottobre. msn.com scrive

fiera prepara ttg oltreTurismo e ospitalità: Rimini apre le porte alla 62ª edizione di TTG - Focus su hotel smart, ristorazione esperienziale e trend di viaggio, con oltre il 50% di nuovi buyer rispetto al 2024 ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiera Prepara Ttg Oltre