La Fiera si prepara per il Ttg oltre il 50% di nuovi buyer E Pistoletto porta a Rimini il Terzo Paradiso
Archiviata un’estate che ha riscritto le abitudini di viaggio, dall’8 al 10 ottobre la Fiera di Rimini diventa il luogo dove il turismo si dà appuntamento per riflettere, incontrare i mercati e disegnare gli scenari del futuro. È il momento di Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: fiera - prepara
Fiera del formaggio di Fossa, un tesoro sottoterra. Sogliano prepara l’edizione numero 50
Arezzo si prepara per il ritorno della storica Fiera del Mestolo
Fiera Campionaria al via, Senigallia si prepara ad accogliere le "Marche produttive" e migliaia di visitatori
LA SPEZIA CONTRO LA FIERA DELLE ARMI Nel cuore de La Spezia, città storicamente legata al mare e alla cantieristica, si prepara la nuova edizione di SeaFuture 2025, un evento che da fiera civile della blue economy si è trasformato in un salone militare - facebook.com Vai su Facebook
Laigueglia si prepara alla Fiera di San Matteo in programma dal 19 al 21 settembre 2025. per maggiori info: https://laiguegliailborgodamare.com/eventi/laigueglia-celebra-la-tradizione-torna-la-fiera-di-san-matteo-dal-19-al-21-settembre-2025… #laigueglia - X Vai su X
Pistoletto in fiera al Ttg. L’arte incontra i viaggi con lo sguardo al domani - Il pittore e scultore biellese, candidato al Nobel per la Pace, porta il suo "Terzo Paradiso" all’apertura dell’8 ottobre. msn.com scrive
Turismo e ospitalità: Rimini apre le porte alla 62ª edizione di TTG - Focus su hotel smart, ristorazione esperienziale e trend di viaggio, con oltre il 50% di nuovi buyer rispetto al 2024 ... Secondo msn.com